البرازيل تعزز إجراءات الحجر بعد ارتفاع وفيات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية إغلاقاً جزئياً اعتبارا من الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ من الاثنين المقبل حتى السابع من فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل وتضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا إن "موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو". واضاف أن "ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدا".

من جهته، صرح منسق خلية مكافحة كورونا جواو غاباردو أن "هناك وفاة واحدة كل ست دقائق" بسبب كوفيد-19 في ولاية ساو باولو.

وأضاف محذرا أن "سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنا، بل بالعكس.إنه قاتم وخطَر نقص في أسرة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير".

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفا بينها 51 ألفا في ولاية ساو باولو وحدها.