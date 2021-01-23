مصر تسجل 748 إصابة جديدة بكورونا و 52 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة تسجيل 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و52 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 432 شخصاً من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 شخصا حتى مساء الجمعة، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة بلغ 160463 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8853 حالة وفاة.