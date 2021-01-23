هونج كونج تفرض عزلاً صارماً لاحتواء كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت هونج كونج منطقة في شبه جزيرة كولون اليوم السبت قائلة إنه يجب على سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة البقاء في منازلهم حتى يتم إجراء اختبارات لهم جميعا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة إن هناك 70 مبنى في "المنطقة المحظورة" وإنها تهدف إلى إنهاء العملية في غضون 48 ساعة حتى يتمكن الناس من بدء الذهاب لأعمالهم يوم الاثنين.

واتخذت سلطات هونج كونج إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في المركز المالي لكن خطوة اليوم السبت هو أول عزل عام في المدينة.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إن "خطر العدوى في المنطقة مرتفع تماما". وسجلت المنطقة المحظورة 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 هذا الشهر.