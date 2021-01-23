مراكز السيطرة الأميركية: المدة بين جرعتي لقاح كورونا يمكن أن تمتد لـ 6 أسابيع

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قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن الفترة بين حصول الاشخاص على جرعتي التطعيم ضد كوفيد 19- يمكن أن تمتد حتى ستة أسابيع، إذا لم يكن من الممكن الحصول عليها خلال الفترة الموصى بها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوجيه المنشور على موقع المراكز في 21 يناير الجاري ينص على أنه يجب إعطاء جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن من الجدول الزمني الموصى به، إما ثلاثة أسابيع في حال تلقي لقاح فايزر-بيونتك أو أربعة أسابيع في حال تلقي لقاح مودرنا.

ولكن إذا كان من المستحيل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مضي ستة أسابيع، أو 42 يومًا ، من تناول الجرعة الأولى.

وقالت كريستين نوردلوند المتحدثة باسم المراكز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن مراكز السيطرة على الأمراض قامت بهذا التغيير استجابة لردود الفعل على التوجيهات السابقة.