تحرك عاجل في هونغ كونغ لمواجهة تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 43 دقيقة

أصدرت السلطات في هونغ كونغ ، أوامر للآلاف من سكّانها بالبقاء في منازلهم التزامًا بأوّل إجراء من نوعه منذ ظهور فيروس كورونا المستجدّ، حيث تُكافح السلطات تفشّي المرض في واحدةٍ من أفقر مناطق المدينة وأكثرها كثافة.

وبموجب هذا الإجراء، يُمنع على أيّ مقيم في مبان تقع ضمن منطقة جغرافيّة محدّدة، أن يُغادر منزله إذا لم يُبرز نتيجة فحص سلبيّة لكوفيد-19. وقال مسؤولون إنّهم يعتزمون إخضاع كلّ شخص داخل المنطقة المحدّدة لاختبار صحّي في غضون 48 ساعة.

وأشارت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” إلى أنّ هذا الإجراء يشمل نحو 150 مبنى سكني وما يصل إلى تسعة آلاف شخص، على أن ينتشر مئات من عناصر الشرطة لتعزيز احترام الإغلاق.

كانت هونغ كونغ من أوائل الأماكن التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجدّ بعد ظهوره في الصين.

وكانت المدينة أبقت على عدد الإصابات بالفيروس ما دون العشرة آلاف، بالإضافة إلى نحو 170 وفاة، وذلك عبر فرضها تدابير تباعد جسدي فعّالة العام الماضي لكن نتائجها كانت قاسية من الناحية الاقتصادية.

وشهدت المدينة خلال الشهرين المنصرمين موجة رابعة من الفيروس، وقد بذلت السلطات قصارى جهودها لخفض أعداد الإصابات اليومية.