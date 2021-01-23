احمد جلال في مستشفى الشيخ زايد لثبيت المفصل وغدا يغادر الى الدوحة

ودخل اللاعب مساء الخميس الى صالة العمليات لتثبيت الكاحل الذي تعرض للكسر والخلع والقطع في الاربطة .

واكدت ادارة نادي الشرطة ان هناك تنسيق تم مع نادي الدحيل القطري لتعجيل اصدار تاشيرة الدخول وسفر اللاعب الى دولة قطر بشكل فوري ليخضع لعملية جراحية في مستشفى اسبيتار العالمية .



وحضر في المستشفى جميع أعضاء الفريق والادارة من اجل مساندة اللاعب قبل اجراء العملية الجراحية له.جمهور الفريق هو الاخر تواجد باعداد كثيرة لوقت متاخر من مساء الجمعة