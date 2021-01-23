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احمد جلال في مستشفى الشيخ زايد لثبيت المفصل وغدا يغادر الى الدوحة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-23 | 06:49

احمد جلال في مستشفى الشيخ زايد لثبيت المفصل وغدا يغادر الى الدوحة

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خضع لاعب نادي الشرطة احمد جلال الى عملية لثبيت المفصل في مستشفى الشيخ
زايد قبل مغادرته الى الدوحة.
ودخل اللاعب مساء الخميس الى صالة العمليات لتثبيت الكاحل الذي تعرض للكسر والخلع والقطع في الاربطة .

واكدت ادارة نادي الشرطة ان هناك تنسيق تم مع نادي الدحيل القطري لتعجيل اصدار تاشيرة الدخول وسفر اللاعب الى دولة قطر بشكل فوري ليخضع لعملية جراحية في مستشفى اسبيتار العالمية .


وحضر في المستشفى جميع أعضاء الفريق والادارة من اجل مساندة اللاعب قبل اجراء العملية الجراحية له.
جمهور الفريق هو الاخر تواجد باعداد كثيرة لوقت متاخر من مساء الجمعة

 

وكان احمد جلال لاعب فريق الشرطة تعرض لاصابة اثر احتكاك مع مدافع فريق القوة الجوية احمد ابراهيم في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشعب ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتز لكرة القدم

 

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