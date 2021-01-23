مجلس الأمن يدين تفجيرات العاصمة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان مجلس الأمن الدولي، السبت، التفجير الإرهابي الذي ضرب العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيته ما لا يقل عن 32 شخصا وأصيب 110 آخرون.

وطالب مجلس الأمن في بيان، بضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية في العراق ومموليها وتقديمهم للعدالة، مؤكدا دعمه لأمن البلاد وضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش.



وأكد مجلس الأمن، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، كما جدد دعمه لسيادة العراق ووحدته وسلامه أراضيه والعملية الديمقراطية بالبلاد.

وأمس الجمعة، أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد.