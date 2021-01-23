إليكم قائمة مفصلة بأسماء أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن «انفوجراف»

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض في حفل تنصيب، الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان بايدن قد تعهد بأن حكومته ستعكس صورة الدولة، والقادة الذين اختارهم لهذه الأدوار، إذا تم تأكيدهم، سيصنعون التاريخ بصفتهم المجموعة الأكثر تنوعاً على الإطلاق لقيادة الوكالات الفيدرالية وتقديم المشورة للقائد العام للدولة. فكرة أن "التمثيل مهم" لم يعد مجرد صرخة حاشدة، بل هو بمثابة وعد رئاسي.

ويضم مجلس الوزراء نائب الرئيس ورؤساء من 15 قسم تنفيذي: الزراعة، التجارة، الدفاع، التعليم، الطاقة، الصحة والخدمات البشرية، الأمن الداخلي، الإسكان والتنمية الحضرية، الداخلية، العدل، العمل، الدولة، النقل، الخزانة، وشؤون المحاربين القدامى. والعديد من المناصب الرئيسية لها أيضًا رتبة على مستوى مجلس الوزراء: رئيس موظفي البيت الأبيض ومدير وكالة حماية البيئة ومدير مكتب الإدارة والميزانية، وسفير الممثل التجاري للولايات المتحدة ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ومسؤول إدارة الأعمال الصغيرة.

كما أكد بايدن أنه عندما أعلن عن قائمة المرشحين لمجلس الوزراء في ديسمبر، "كانت حكومة بايدن-هاريس تختلف عن غيرها من الإدارات التي تمثلها"، حيث لم تشمل الإدارة من قبل المواطن الأمريكي الأصلي من قبل كوزير في مجلس الوزراء. وأمريكي من أصل أفريقي لم يرأس وزارة الدفاع قط. وامرأة لم تكن أبداً نائباً للرئيس حتى الآن.

ونشرت شبكة "سي إن إن" قائمة مفصلة لهؤلاء القادة وغيرهم ممن هم على استعداد لصنع التاريخ - معظمهم ما يزالون في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.