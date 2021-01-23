شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع لبيانات 8 وزارات خلال الأسبوع الجارى.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة غدا الأحد، خطته للاستماع للحكومة بشأن برنامجها والذى حازت على الثقة بشأنه فى 2018 من مجلس النواب السابق والمعروف باسم "مصر تنطلق"، وذلك بعدما وافق المجلس على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس.

ويأتى المستهدف من ذلك قياس مدى الالتزام بتنفيذ برنامج (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به على ثقة البرلمان السابق، تبين وجود العديد من السلبيات والقصور فى الأداء بعدد من الملفات، والتأكيد على أن المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة على رأسها "النواب".



ونرصد موعد مثول 8 وزارات أمام مجلس النواب، لاستعراض الموقف بشأن بيان الحكومة :

- الاستماع الأحد لوزارتى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

- الاستماع الإثنين لوزارتى القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- الاستماع الثلاثاء لوزارتى الخارجية والطيران المدنى.

- الاستماع الأربعاء لوزيرتى الثقافة والبيئة.