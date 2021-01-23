محمد الفلاح - أغلقوا مطعما اعتراضا على اسمه.. انتهاكات حوثية في صنعاء

السبت 23 يناير 2021

على خطى تنظيم داعش، تستمر ميليشيا الحوثي المصنفة أميركيا على لائحة الإرهاب، في تضييق الخناق على ملاك المحلات التجارية والمواطنين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.



وفي أحدث هذه الممارسات أغلقت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، محل "رينبو- Rainbow" الذي يقدم الوجبات الخفيفة والمعجنات، والكائن في شارع الدائري بالعاصمة اليمنية.

وقال أحد ملاك المحل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحوثيين أتوا بإشعار مضمونه أمر من سلطة الحوثيين بإغلاق المحل بذريعة مخالفة "الهوية الإيمانية"، حسب ما جاء في الإشعار.

كما أشار إلى أن "اعتراضهم كان على شعار قوس القزح، وهو -شعار المحل- الذي اعتبروه غير مناسب"، ويحمل دلالات غير أخلاقية، على الرغم من أن ذلك لم يكن على الإطلاق نية المحل.

وبحسب المالك، فإن الحوثيين قاموا بإصدار أمر إغلاق المحل بعد منشور كتبه الإعلامي الحوثي "عبدالرحمن العابد" نشره على صفحته على فيسبوك، تضمن الكثير من الإساءات كانت أبرزها اتهامه لكل من زار هذا المحل بالشذوذ.

"لون الصوصات"

وأكد مالك المحل أن قوس قزح هو علامة للديكور ولألوان الصوصات التي يقدمها المحل إلى جانب وجباته، وليس كما وصف العابد في منشوره، والذي وصفه المالك بالجاهل، وأن المحل لا يقدم شيئا غير الوجبات الخفيفة.

و اعترض الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التصرف الذي وصفوه بالمدمر لمشاريع الشباب ومحبط لكفاحهم وسط هذه الظروف الصعبة.

وأثارت ممارسات السلطات الحوثية، تجاه المحلات والمطاعم سخط الكثير من ملاك وأصحاب تلك المنشآت التجارية؛ بسبب ما أسموه التضيق على الزبائن والتجار.

وباتت شماعة "الهوية الإيمانية"، وسيلة الحوثيين لابتزاز ملاك المحلات التجارية، والتضييق على المواطنين.

وسبق للميليشيات الحوثية منع الاحتفالات، وإقامة حفلات التخرج لطلبة الجامعات بحجة تجنب الاختلاط بين الشباب والفتيات، وتحت مبرر منع الغناء والرقص، الذي “يتسبب بتأخير النصر”، بحسب تعميمات رسيمة أصدرتها سلطات الميليشيات في صنعاء.