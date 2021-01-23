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المشتركة ترصد تحليق مسيرات حوثية في مناطق متفرقة بالحديدة

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محمد الفلاح - المشتركة ترصد تحليق مسيرات حوثية في مناطق متفرقة بالحديدة

السبت 23 يناير 2021

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصد تحليق 9 طائرات إستطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، في سياق خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

 

وقال مصدر عملياتي، ان القوات المشتركة رصدت الطائرات الحوثية البالغ عددهن 9 في سماء مركز مدينة التحيتا وحيس والجبلية، جنوبي المدينة.

 

وفي وقت سابق نزعت عشرات الأسر، من حي منظر، بمديرية الحوك، جراء قصف الحوثيين للأحياء السكنية، وذلك في إطار مسلسل جرائم المليشيات بحق المدنيين والهدنة الأممية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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