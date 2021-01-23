«من واشنطن.. على ميزان الشرقاوي»

جدة - عبدالحي حسين - عبّر جل زعماء العالم عن ارتياحهم لنهاية حقبة دونالد ترامب وتجاوز تأثيره في السياسة الدولية.

وقد بدأ الرئيس الجديد، جوزيف بايدن، أول أيامه في البيت الأبيض بتوقيع خمسة عشر من المراسيم الرئاسية لقلب عدة قرارات اتخذها سلفه على الصعيد الداخلي والخارجي.

ابتداء من هذا الأسبوع، ننفرد بنشر سلسلة مقالات أسبوعية للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية في المنطقة العربية، يستهلها بموضوع: «مآل الترامبية بعد نهاية رئاسة ترامب».

ترقبوا جديد الدكتور الشرقاوي غدا السبت.