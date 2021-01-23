تداعيات كورونا.. بايدن يتوقع سيناريو سيء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن "العدد الآن 400 ألف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد"، مضيفا "هناك عائلات جائعة" قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطاول ملايين الأمريكيين، وختم "علينا أن نتحرك".



وعلى صعيد تطورات فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة، قال مسؤول أمريكي، إن ما بين 100 و200 من الحرس الوطني الذي نشر في واشنطن لتنصيب بايدن أصيبوا بكوفيد-19.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن هذا العدد قد يزيد لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، وقع بايدن أوامر تنفيذية لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.

وقال بايدن، خلال مؤتمر لإعلان خطة مكافحة كورونا مساء الخميس: "لدينا استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة كورونا وسنسخر كل الجهود للقضاء عليه".



وأضاف: "الأمور ستسوء بشأن انتشار فيروس كورونا قبل أن تتحسن وسننتصر على الجائحة، وسنأخذ في الاعتبار العلم والصحة العامة وحدهما في جهودنا لمكافحة الجائحة بغض النظر عن العواقب السياسية".

وقانون الإنتاج الدفاعي الذي وقعه بايدن، يسرع صناعة كل معدات الوقاية الصحية والاختبارات واللقاحات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.