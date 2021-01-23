عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران وبيونج يانج والناتو.. إدارة بايدن تبدأ فتح الملفات

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

بحث جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد، تقوية التحالف مع الناتو، وملفات متعلقة بإيران وكوريا الشمالية.



وذكر بيان صادر عن إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، أن جيك سوليفان أجرى، الخميس، مكالمات تمهيدية مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وقالت هورن إن "سوليفان ناقش ملفات متعلقة بالصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية وجائحة فيروس كورونا المستجد مع المسؤولين".

وأضافت أنه "شدد على أن الرئيس جو بايدن يعتزم تقوية التحالف عبر الأطلسي مع الحلفاء الأوروبيين".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، تطرقت في أول مؤتمر صحفي لها، مساء الأربعاء، إلى الملف النووي الإيراني، مشددة على أن "الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران، وأن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس مع نظرائه الأجانب وحلفائه".

وأضافت أن "بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران".