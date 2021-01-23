عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يبدأ من روسيا

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

اتفق نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، والمبعوث الأممي الجديد لليبيا يان كوبيش على ضرورة استمرار جهود المجتمع لحل الأزمة سلميا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بين وبوغدانوف وكوبيش، تناول القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن الطرفين أكدا على أهمية مواصلة المجتمع الدولي في لعب دور قيادي من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام، والوصول لحل سلمي للأزمة المشتعلة منذ سنوات.

والإثنين الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تعيين السلوفاكي، يان كوبيش، رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث يتسلم رسميًا مهام منصبه بداية من 1 فبراير/ شباط المقبل.

يان كوبيش، دبلوماسي سلوفاكي يعمل حاليا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منذ يناير/كانون الثاني 2019، ومن مواليد 1952، وحاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، ويجيد اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

ويأتي تعيين كوبيش بعد شغور المنصب منذ مارس/ آذار 2020، بعد استقالتين متتاليتين لمبعوثين سابقين هما: غسان سلامة، والبلغاري نيكولاي ملادينوف.

وتبعت استقالة سلامة مداولات لعدة أشهر داخل مجلس الأمن للاتفاق على من يخلفه، خاصة مع إصرار الدول الأفريقية على ضرورة تعيين شخص منحدر من هذه القارة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس الأمن، على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في هذا المنصب، لكن ملادينوف اعتذر لاحقا عن تولي هذا المنصب وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة يوم 31 ديسمبر 2020.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة حاليا الأمريكية ستيفاني وليامز التي تسير 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط وتبادل للأسرى، والاتفاق على موعد الانتخابات العامة في البلاد 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.