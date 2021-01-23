زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن موعد مساءلة ترامب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، يوم أمس الجمعة، عن موعد مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال شومر، في تصريحات له أمام مجلس الشيوخ ونقلتها وكالة "رويترز"، إن مساءلة الرئيس السابق ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.

وأضاف شومر إن الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) سيباشران تقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.

وفي وقت سابق، صرح زعيم الأغلبية بالمجلس بأن مجلس النواب سيرفع مساءلة ترامب، بما يمهد لمحاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى.

وفي الـ 13 من يناير الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام مبنى الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

وقال شومر إن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، لافتاً إلى أنه "سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها"، مؤكداً أن المحاكمة ستكون "كاملة وعادلة".