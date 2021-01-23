شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطالب من النواب لوزير قطاع الأعمال العام.. أبرزها الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجوما حادا شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس الماضى، على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث، حيث طالب أعضاء المجلس، خلال الجلسة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير بشأن تلك الشركات.

وحملت كلمات أعضاء المجلس العديد من المطالبات المهمة لوزير قطاع الأعمال العام نستعرض أبرزها فى النقاط التالية:

1- الاستقالة من منصبه

2- التراجع عن قرار تصفية شركة الحديد والصلب

3- الإعلان عن مصير عمال الشركات التى تمت تصفيتها

4- التوقف عن تصفية شركات قطاع الأعمال العام وبحث المشكلات الحقيقة

5- تحقيق الحلم الوطنى فى شأن صناعة الدواء والنهوض بهذا القطاع