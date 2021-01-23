زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب ستبدأ 8 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يوم الجمعة إن محاكمة الخاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستبدأ في 8 فبراير المقبل.

وبهذا الإعلان من شومر يتم تأجيل بدء محاكمة ترامب لمدة أسبوعين تقريبا عن البداية التي كانت مقررة سلفا يوم الاثنين.

وقال شومر: "تمرد يوم 6 يناير في مبنى الكابيتول بتحريض من دونالد ترامب كان يوما لن ينساه أي منا أبدا".

وأضاف "نريد جميعا أن نتجاوز هذا الفصل الفظيع من تاريخ أمتنا، لكن التعافي والوحدة لن يتحققا إلا إذا كان هناك صدق ومساءلة وهذا ما ستوفره هذه المحاكمة".

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