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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول أمس، مع انحسار الآمال بشأن إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 179.03 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمائة، إلى 30996.98 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.6 نقطة، أو 0.3 بالمائة، إلى 3841.47 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 12.15 نقطة، أو 0.09 بالمائة، إلى 13543.06 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، صعد ستاندرد آند بورز 1.94 بالمائة، وارتفع داو 0.59 بالمائة، وقفز ناسداك 4.19 بالمائة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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