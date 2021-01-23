شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يطالب بدعم أممي ودولي للانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف المغرب جولة جديدة من الحوار الليبي، وذلك بمشاركة وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط، في حين طالب رئيسُ المجلس الرئاسي فائز السراج، مجلسَ الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021، وفقًا لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

ووفقًا لـ«واس»، أوضح بيانٌ لوزارة الخارجية الليبية أمس أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية. ودعا السراجُ إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقًا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وتأتي جولة بوزنيقة المغربية بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.

انتخابات ديسمبر

ورحّبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، الخميس، بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية الاختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي ستوجّه ليبيا نحو استحقاق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، معتبرة أنها خطوة مهمة باتجاه وحدة ليبيا.

فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء بدأت منذ أول أمس الخميس وتنتهي في 28 يناير.

ووضعت البعثة بحسب بيان نشرته، إرشادات فنية وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقًا لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر.

وأضافت إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم، وإلى منصب رئيس الوزراء.

وأشارت البعثة إلى أنه بعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء التصويت في الفترة من الأول وحتى الخامس من 5 فبراير المقبل.

على صعيد متصل، جدد عدد من الأحزاب السياسية رفضهم لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدين رفض هذا المشروع برمته.