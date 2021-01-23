شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جديد يستهدف ميليشيات طهران بحماة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف قصف جوي جديد 5 مواقع لميليشيات نظام إيران و«حزب الله» اللبناني انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت فجر أمس 5 مواقع على الأقل لعناصر من الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني ضمن قطاعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سوريا، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وأضاف: تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للنظام في محاولة منها للتصدي للصواريخ في مقتل عائلة مكونة من امرأة وزوجها وطفلين، بالإضافة إلى إصابة أربعة مدنيين بجراح خطيرة بينهما طفلان، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وكان المرصد السوري قد أشار في 13 يناير الجاري، إلى أن حصيلة الخسائر البشرية على خلفية قصف محافظة دير الزور بعد منتصف الليل تواصل ارتفاعها نتيجة مفارقة جرحى للحياة والتحقق من وقوع قتلى آخرين، ورصد ارتفاع تعداد القتلى إلى ما لا يقل عن 57 شخصًا، قتلوا جميعًا في ضربات جوية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام و«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، وعلى رأسها لواء «فاطميون»، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.