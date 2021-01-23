رسالة من إدارة بايدن إلى أفغانستان بشأن سلام "طالبان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، السبت، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ نظيره الأفغاني في اتصال هاتفي أن واشنطن ستراجع اتفاقية السلام المبرمة مع حركة طالبان العام الماضي.

ونص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على أن تفرج كابول عن 5000 مسلح مقابل تحرير طالبان ألف جندي أفغاني محتجز لديها.



كما تضمن الاتفاق سحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021، مقابل ضمانات من طالبان بإعادة تحريك مفاوضات السلام.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تحدثت واشنطن عن تخفيض عدد القوات لـ8600 في غضون 135 يوما، على أن يكون الانسحاب الكامل من خمس قواعد عسكرية.

وبموجب ذلك، أفرجت السلطات الأفغانية عن أكثر من أربعة آلاف سجين من طالبان، فيما أطلقت الحركة سراح أكثر من 600 من القوات الحكومية.



لكن على الطرف الآخر، كثفت طالبان خلال الفترة الأخيرة هجماتها في أنحاء كثيرة من أفغانستان ما أسفر عن مقتل المئات.