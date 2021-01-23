اعتقال يميني متطرف خطط لهجمات إرهابية بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت وحدات مكافحة الإرهاب الإيطالية القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سافونا باعتباره متطرفا يمينيا مستعدا للقيام بهجمات إرهابية.

وقالت مصادر قضائية، الجمعة، إن المتهم يواجه تهما منها التحريض على هجمات خطيرة على مرافق المجتمع والدعاية للنازية.

كان المحققون في مدينة جنوة بشمال إيطاليا قاموا بعملية شملت تفتيش مساكن في عدد من المدن الإيطالية وقصد بها أيضا عشرات من الأشخاص الآخرين.

وقامت السلطات بهذه العملية لمواجهة شبهات تدور تشكيل منظمة عنيفة تسمى "النظام الاجتماعي الجديد".

ومن بين الأمور التي تتهم بها هذه المنظمة "نشر محتويات للنازيين الجدد ومعاداة السامية وكراهية النساء على شبكة الإنترنت".

وكانت هذه المجموعة تواصلت فيما بينها بشأن هجمات عام 2011 على جزيرة أوتويا النرويجية وعام 2019 في كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

اكتشف المحققون الشبكة خلال تحقيق أجرته سلطة أخرى ضد قاصر كان صديقا للشاب البالغ 22 عاما.

وبحسب الشرطة أجريت عمليات تفتيش في مدن تورينو وبيروجيا وبولونيا وباليرمو.