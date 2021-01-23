شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمـي: تفجـيرات بغداد خـرق لـن نسـمح بتكـراره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، عدداً من القادة الأمنيين من مناصبهم على خلفية التفجيرين الانتحاريين في منطقة الباب الشرقي في بغداد، أمس الأول الخميس، وتسببا بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، معلناً عن سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية ووضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة، ومشدداً على أن تفجيري بغداد خرقٌ أمني لن نسمح بتكراره.

وقال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، في بيان، إن الكاظمي أجرى تغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية. وأوضح، أنه تمت إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وأضاف أنه «تم نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد. كما تمت إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية». وكذلك تمت إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.

وكان الكاظمي قد ترأس جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وقال خلالها إن «الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه». وأضاف أن «ما حصل أمس الأول الخميس هو خرقٌ لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللاً يجب الإسراع بمعالجته». وتابع، إن «أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات «داعش» الإرهابية ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية ل‍«داعش» للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس الأول وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية». وأوضح، أن «هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصياً على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعاً جديداً للعمل واتخاذ تدابير عاجلة»، لافتاً إلى أن «العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين». وقال «أجرينا سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، ونعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة»، مشدداً على أن «المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل خرق يجب أن تتحمل القيادات الأمنية مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن القادة الذين تصدوا في مراحل سابقة، بل هو تأكيد على أن من يتصدى، عليه تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره فيه من قبل المراجع». وأكد أن «القيادات الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم بتطوير الطاقم الوسطي وتدريبه وتقويمه وتأهيله لمواجهة التحديات». وتابع قائلاً «حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح بخضوع المؤسسة الأمنية إلى صراعات بين أطراف سياسية. يجب أن نتعلم الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني».