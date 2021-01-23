شكرا لقرائتكم خبر عن فرقاء ليبيا يستأنفون مسار بوزنيقة لتقاسم المناصب السيادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف وفدان ليبيان، يمثلان مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة ،صباح أمس الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية المفاوضات حول آليات تقاسم المناصب السيادية وتحديد المعايير المطلوب للتعيين في سبعة مؤسسات وطنية،وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية،فيما رحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا،أمس الأول الخميس، بإنشاء تلك الآلية التي تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا، في حين أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس، عن ارتياحها لوضع آلية تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

ويأتي استئناف جلسات مسار بوزنيقة لاستكمال جولات تفاوض سابقة حققت تفاهمات إيجابية حيث نتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية في ليبيا. وحظيت الجلسة الافتتاحية بتتبع اعلامي كبير وسط ارتياح واستعداد وتصميم لدى الطرفين لإحراز تقدم في هذه الجولة.

ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، أمس الأول الخميس، بإنشاء آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: «ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021».

وأضاف البيان: «هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى يشكل صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع».

وتابعت الدول الغربية في البيان: «نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا». وأضافت: «يجب على وجه الخصوص، أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلمياً من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين».

ترشيحات في غضون أسبوع

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة، يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا، في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير/شباط.

الوفاق تطالب

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية وتدرس سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها، واعتماد النتائج النهائية.

ودعا السراج إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

ارتياح تركي للتوافق

وفي الأثناء، أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس في النزاع الليبي، عن ارتياحها لوضع آلية هادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية التركية، أمس الجمعة: «نحن مرتاحون للاتفاق الذي تم التوصل إليه والمهلة التي أعلنها، والهادفة إلى الشروع في العملية في أقرب وقت ممكن». وأضافت الوزارة: «تأمل تركيا التي تعطي سيادة أراضي ليبيا وسلامتها والوحدة السياسية فيها أهمية، أن يجري تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن».

اتفاق على إخراج المرتزقة فوراً

وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس الأول الخميس، عن توصل اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفقت على عدد من النقاط بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتابع المحجوب أن الاجتماع ضم أيضاً ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وإيطاليا وتركيا.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فوراً، إضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام والتقيد به. (وكالات)