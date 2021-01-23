شكرا لقرائتكم خبر عن محمـد بن راشـد: أحـلام الإمـارات كبيـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسم #ومضات_قيادية، على حسابه في إنستجرام، ليشارك فيه سموه الجمهور جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

ونشر سموه أول فيديو ضمن الوسم، تحدث خلاله عن الكيفية التي بدأت بها أحلام سموه منذ الصغر لتحقيق الريادة للإمارات والسعادة لشعبها، مؤكداً سموه أنه يمتلك أحلاماً كبيرة.