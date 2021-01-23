المري: السعادة نهج شرطة دبي.. والإيجابية محرك التميز

دبي: ”الخليج 365”

زار الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المخيم الشتوي للطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة وادي حتا هب، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، وعمر سعيد المطيوعي رئيس مركز بلدية حتّا، وعدد من الضباط والطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات في الدورات التأسيسية.

قال الفريق عبدالله خليفة المري خلال لقائه الطلبة المرشحين في المخيم: «أبارك لكم فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراستي سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين للعام 2020، وفعاليات هذا المخيم الشتوي الذي تعقده الأكاديمية لأول مرة، يعتبر من المبادرات التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي من خلالها إلى إسعاد موظفيها وكسر الروتين، وتوفير بيئة عمل مُبتكرة ونوعية للعاملين فيها».

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى دائماً لإطلاق مبادرات نوعية تخدم مختلف الفئات، وأشار إلى أن بيئة العمل الإيجابية والسعيدة أولوية في منظومة العمل الشرطي، كونها المحرك الأساسي، لدفع عملية التميز والريادة في الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات التي رسمتها شرطة دبي، مؤكداً أن السعادة نهج في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بمشاركته الطلبة المرشحين في المخيم الشتوي.

ومن جانبه، قال العميد الدكتور غيث السويدي، إن المخيم الشتوي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات والكليات الشرطية، والذي جاء ترجمة لتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري بإسعاد الموظفين، والخروج بمبادرات تبرز مواهب الطلبة وإبداعاتهم بعيداً عن القاعات الدراسية التقليدية، فضلاً عن أن المخيم يُحاكي حملة «أجمل شتاء في العالم»التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز السياحة الداخلية.