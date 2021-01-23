شكرا لقرائتكم خبر عن يلزمه كرسي متحرك ورعاية طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حالة اليوم للمريض (م.أ.م) وهو رجل من أصحاب الهمم، مصاب بالشلل التام، وفي حاجة إلى كرسي متحرك، من نوع خاص، يكلف 92 ألف درهم، إضافة إلى مساعدات طبية وأدوية وممرض متخصص وعلاج طبيعي بتكلفة 9 آلاف درهم. والدة المريض تناشد أهل الخير المسارعة إلى مساعدة ابنها، نظراً لنفاد ما يحتاج إليه من الأدوية، ليواصل حياته مع ظروفه الصحية والوضع المعيشي لأسرته.

للتبرع يكون التواصل مع صندوق الخليج الخيري في المقر الرئيسي لجريدة ”الخليج 365”، وفي مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة.