شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجـيرة يهــز صدارة البطائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر وعلي البيتي

اعتلى دبا الفجيرة وصافة دوري الدرجة الأولى وأشعل صراع المقدمة بالفوز على ضيفه البطائح المتصدر بهدف وحيد سجله المدافع البرازيلي روجر مينونكا في الدقيقة 79 ضمن مواجهات الأسبوع التاسع، ليرفع «النواخذة» رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن البطائح الذي اهتزت صدارته وأصبحت في خطر.

وعلى ملعبه، تعادل الإمارات مع التعاون 1-1، افتتح الإمارات التسجيل عن طريق عبدالله موسى في الدقيقة 61، وبعد دقيقة واحدة أدرك مالك أحمد التعادل للتعاون، ليتراجع «الصقور» للمركز الثالث برصيد 15نقطة، مقابل 9 نقاط للتعاون.

وواصل العروبة زحفه نحو المقدمة بالفوز على ضيفه مصفوت بهدفين للنيجيري فيكتور نوانيري، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويبقى مصفوت عند نقاطه ال6.

وتختتم الجولة التاسعة في الخامسة وخمس دقائق من مساء اليوم، حيث يلعب العربي مع الذيد، والحمرية مع مسافي، وتبحث الفرق الأربعة عن العودة للطريق الصحيح بعد أن أخفقت في تحقيق الفوز في الجولة الثامنة.

ويملك العربي 6 نقاط، وهو دعم صفوفه استعداداً للقسم الثاني، ويتطلع مدربه محمد جالبوت إلى قيادته لفوز ثان في الدوري، أما الذيد فهو لم يحقق أي فوز حتى الآن وحقق رقماً قياسياً سلبياً ببقائه من دون فوز في الدوري، وقبله الكأس، وهو يملك نقطة وحيدة في المركز الأخير.

ويدخل الحمرية مباراته مع مسافي بطموح كبير في الفوز والاقتراب من فرق المقدمة، وهو يملك عشر نقاط في المركز السادس، بينما لضيفه 12 نقطة في المركز الرابع، وقد تشهد تشكيلة فريق مسافي بعض التغييرات بدخول عناصر جديدة تعاقد معها في «الميركاتو الشتوي».