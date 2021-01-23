ونحن نعيش أيامَ أجمل شتاء في العالم، حيث تسلط الأنظار على المناطق الطبيعية الجاذبة في الإمارات، والمتنوعة بمختلف تضاريسها، والتي تتميز الآن بطقس جميل يشجع على الاستمتاع بها، لا بد من الإشارة إلى أهمية الالتزام والحفاظ على تلك الطبيعة التي حبانا الله بها، والمحافظة أيضاً على السلامة والأرواح، الأمر الذي لوحظ أن الكثير يستهتر به، ولا يقيم له الاحتياطات اللازمة، فيحدث ما لا يتوقعهن ويتعرض لمواقف لم يحسب لها حساباً.

لاحظنا أخيراً، تزايد عمليات الإنقاذ للعالقين في الجبال والمناطق الوعرة، والذين تقطعت بهم السبل وتعرضت حياتهم لخطر حقيقي، واحتاجوا إلى تدخل طبي عاجل وعلاج فوري، فتحركت الطائرات ونفذت مهام فورية لتلبية النداء، والسبب أن كثيراً منهم لم يكن يتوقع صعوبة تلك الأماكن، ولم يُعدّ العدة لها، وربما لم يتميز باللياقة المطلوبة لارتيادها، أو ليس لديه الخبرة الاحترافية اللازمة أو مرافقة المختصين الذين يملكون الأدوات للتعامل مع مختلف الطوارئ والقادرين على التعامل مع الظروف المختلفة.

في البر أيضاً، نلاحظ الكثير ممن لا يتمتعون بالقدرة على القيادة في الرمال، ويعرّضون أنفسهم ومن معهم للخطر، كما أنهم لا يحسنون التعامل مع طبيعة تلك المناطق التي يرتادونها، فتتقطع بهم السبل، ويضطرون لطلب المساعدة من المتواجدين، أو من غرف عمليات الشرطة، كما أن بعضهم يقود سيارته بطريقة متهورة ربما تعرض المرتادين لحوادث مفاجئة، فضلاً عن الدراجات النارية التي حوّلها البعض إلى أدوات للأذى والإزعاج بأصواتها العالية، وتعديها على الأخضر واليابس ودخولها للأماكن التي تجمع العائلات من دون مراعاة لخصوصية الغير.

تلك النزهات التي يقبل عليها الناس اليوم يجب أن تحترم البيئة ومفرداتها، وتحرص على التمتع بها من دون أن تتعرض للأذى، أو الإهمال، لأنها كنز حقيقي علينا المحافظة عليه، واستثماره طوال الوقت، لذلك فمن البديهيات ترك المكان أنظف ما كان ومغادرته من دون ترك أي بقايا، أو مهملات قد تعرض الحيوانات للخطر، أو تخدش جمال المكان وتحرم الآخرين من التمتع به لاحقاً، وتدريب الأبناء على جمع المخلفات من المكان كروتين يصاحب تلك الرحلات، ومن ثم إيصالها لأقرب حاوية قمامة بدلاً من تركها في المكان، ما يعرّضها للعبث من قبل الحيوانات.

علينا جميعاً أن نستغل تلك النزهات إيجابياً في غرس المفاهيم الإيجابية لدى أفراد الأسرة ليقدّروا الطبيعة، ويحافظوا عليها، ويمتنوا لتلك الساعات الرائعة التي قضوها في المكان بالالتزام من دون أن يتسببوا بالأذى، لغيرهم أو يعرّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر، أو يتسببوا بالإضرار بالمكان.

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