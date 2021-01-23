شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يرتدى ملابسه الداخلية أثناء تسليك ماسورة.. وبرلمانى سابق: يحاول كسب تعاطف الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب السابق هشام مجدى عضو مجلس النواب ببنى سويف، على إحدى الصور القديمة للنائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب الحالى عن حزب النور أثناء تسليك ماسورة مياه بشورت وفانلة، قائلا: "بيحاول يكسب تعاطف الناس".



النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب الحالى عن حزب النور أثناء تسليك ماسورة مياه

وقال هشام مجدى فى فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن ظهور صور للنائب الحالى عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بمحافظة بنى سويف أثناء تسليك ماسورة مياه بالشورت والفانلة، إنه يحاول كسب تعاطف الناس وكان الأولى إبلاغ الأجهزة التنفيذية.

وظهرت صورة قديمة للنائب عبد الحكيم مسعود، على مواقع التواصل، أثناء تسليك ماسورة مياه بمركز ناصر وهو يرتدى فانلة وشورت، والذى أكد أن ذلك من عاداته، مضيفا أنه كان يحاول التأكد من انسداد الماسورة قبل التوجه إلى الأجهزة التنفيذية لحل المشكلة.