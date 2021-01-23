شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات الحكومة فى تحسين مياه الشرب والصرف ضمن برنامج "مصر تنطلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، الإثنين الماضى، استعراض أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وما جاء بتقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

واستعرض " مدبولى" مجهودات الحكومة بشأن الأمن المائى وآليات تحسين مياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالى حرص برنامج الحكومة على الوصول فى نهاية 2022 بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% ، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

ونرصد مجهودات الحكومة فى مجال الأمن المائى وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي:

- تم الوصول بالصرف الصحى إلى نسبة تغطية في المدن 96% وفي القرى أكثر من 38%.

-الإنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة لمياه الصرف الصحى فى 7 محافظات بطاقة اجمالية 1.2 مليون م.

- تنفيذ العديد من المحطات الأخرى لاستفادة نحو 8.3 مليون مواطن.

- تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

- تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف م .

- وصل عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب 10 ملايين مواطن، بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه.

- تنفيذ 218 مشروع صرف صحى بالقرى .

- يصل عدد المستفيدين من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه.