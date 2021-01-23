شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فريدة الشوباشى: ما قامت به الحكومة بخصوص كورونا سيخلده التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب ان ما قامت به الحكومة خلال جائحة الكورونا من خلال توفير السلع الغذائية مثل الخبز لم يتحقق في عدد كبير من الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية مشيرة الى أن ماقامت به حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال جائحة فيروس كورونا وكيفية التعامل معها سيتم كتابته بأحرف من نور في تاريخ مصر.

وتابعت فريدة الشوباشى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز والذى تقدمة الإعلامية ايمان الحويزى أن القيادة السياسية في مصر تهتم بتفاصيل التفاصيل من أجل تقديم الخدمات للمواطن المصرى مشيرة الى ان هناك عددا من المبادرات مثل حياه كريمة وتكافل وكرامة تدل على ان هناك اهتمام كبير من تالدولة بحياة المواطن لم نشهدها منذ عقود .