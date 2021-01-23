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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بإنقلاب أتوبيس على طريق الزعفرانة الجديد، مما أسفر عن إصابة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 23 عاما، و إسلام جمال الدين عبدالعظيم 26 عاما، و أحمد محمد يوسف 38 عاما، و شعبان ممدوح حسن 23 عامًا، و محمود أحمد فتحي 27 عامًا، و عبد الناصر محمد حسين 40 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة بإشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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