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عضو لجنة مكافحة كورونا بتونس: لم نقترح حجرا صحيا شاملا جديدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):
قال الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد (باستور) وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كوفيد-19) بتونس، مساء اليوم الجمعة، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس () لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا.
وأضاف الوزير- في تصريح هاتفي لوكالة (تونس إفريقيا) للأنباء- أن اللجنة العلمية، التي عقدت مساء اليوم اجتماعها الدوري؛ لدراسة تدابير الحد من انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، لم تتطرق ضمن مقترحاتها إلى فرض حجر صحي شامل جديد.
وأشار إلى أن اللجنة ستقدم عدة مقترحات إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، التي ستجتمع صباح غد السبت بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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