فرنسا: 23292 إصابة جديدة و649 وفاة بكورونا في 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت السلطات الصحية في فرنسا، الجمعة، 23292 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مدى أربع وعشرين ساعة.

كما أحصت مصالح وزارة الصحة 649 وفاة بسبب الفيروس في الفترة ذاتها.

بذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات بالفيروس في فرنسا 72647 وفاة، وهي سابع أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم.

وتخضع فرنسا لإغلاق اقتصادي شامل يتخلله حظر تجول يبدأ من الساعة السادسة مساء في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا.

كما أطلقت فرنسا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، حملة عامة للتطعيم ضد الوباء.