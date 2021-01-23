المجر تطلب مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا

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أعلنت الحكومة المجرية، اليوم الجمعة، أنها توصّلت إلى اتفاق لشراء مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد مرض كوفيد-19.

يأتي الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الروسية موسكو، بعد يوم من موافقة المجر على استخدام لقاحي "سبوتنيك-في" و"أكسفورد-أسترازينيكا".

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "المجر ستشتري مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك-في، ما يكفي لتطعيم مليون شخص".

وأكد سيارتو أنه سيتم إيصال 300 ألف لقاح من "سبوتنيك-في" بجرعتين في أول شهر و500 ألف في الشهر الثاني و200 ألف في الشهر الثالث.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة في المجر، الذي يتعيّن عليه إقرار استخدام اللقاح، أن الاختبار الإجباري لـ"سبوتنيك-في" قد يستغرق بضعة أسابيع إضافية.