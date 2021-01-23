مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ إجراءات "مساءلة ترامب" الأسبوع المقبل 

المنامة - ياسر ابراهيم - من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، بشأن دوره في أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول، الأسبوع المقبل، وفقا لنواب ديمقراطيين.



والمقرر أن يسلم مجلس النواب، الإثنين، قراره بإحالة ترامب للمساءلة إلى مجلس الشيوخ، لتبدأ المحاكمة المكونة في المجلس المكون من 100 عضو.



وطالب الجمهوريون بالتأجيل، كما طالبوا بمزيد من الوقت للاستعداد.



وغادر ترامب إلى فلوريدا مع انتهاء فترة ولايته الأربعاء، ولم يحضر تنصيب خليفته جو بايدن.



واتهم مجلس النواب الأسبوع الماضي ترامب بالتحريض على أعمال شغب مميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي، ما يمهد الطريق أمام محاكمة في مجلس الشيوخ. وفي حال إدانته، فإنه من الممكن منعه من تولي أي منصب عام في المستقبل.



وقال تشاك شومر، العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ، الجمعة، إن مجلس النواب سوف يسلم قرار المساءلة الاثنين.



وما لم يغير الديمقراطيون، الذين سيطروا على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، القواعد، فإن ذلك سيعني أن محاكمة ترامب ستبدأ الثلاثاء.



وقال شومر، زعيم الأغلبية في المجلس، أمام مجلس الشيوخ "سيُجري مجلس الشيوخ محاكمة لعزل دونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة. وستكون محاكمة عادلة".



وتصرفات ترامب قبل أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني، هي جوهر القضية.



وطلب الرئيس آنذاك من المتظاهرين بالقرب من البيت الأبيض أن يُسمعِوا أصواتهم بشكل "سلمي ووطني" بينما كانوا يستعدون للسير نحو مبنى الكابيتول الأمريكي. كما قال لهم "قاتلوا بشراسة".



وتحولت المظاهرة إلى أعمال شغب عندما اقتحمت مجموعة من مثيري الشغب طريقها إلى مجمع الكونغرس حيث كان المشرعون يصدقون على فوز بايدن في الانتخابات.



وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أربعة متظاهرين وضابط شرطة في الكابيتول.



وبعد أسبوع من الحادثة، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يقدم للمساءلة البرلمانية، بغية عزله، مرتين.



وستكون محاكمته هذه في مجلس الشيوخ هي الوحيدة، في التاريخ الأمريكي، التي تُجرى بعد أن ترك رئيس منصبه.



بماذا يطالب الجمهوريون؟

في مكالمة هاتفية مع زملائه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخميس ، قال زعيم الأقلية في المجلس، ميتش ماكونيل، إنه طلب من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين تأجيل إرسال قرار المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى 28 يناير/ كانون الثاني، وهي الخطوة التي من شأنها أن تطلق المرحلة الأولى من المحاكمة.



بموجب هذا الجدول الزمني، سيكون أمام ترامب أسبوعين - حتى 11 فبراير/ شباط - لتقديم دفاعه أمام المحاكمة. ومن المتوقع أن تبدأ المداولات في منتصف الشهر.



الجمهوريون، الذين فقدوا السيطرة على مجلس الشيوخ اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، يحتاجون إلى إقناع زعيم الأغلبية الديمقراطية الجديد، شومر، للموافقة على الفكرة.



قال ماكونيل في بيان له إن "الجمهوريين في مجلس الشيوخ متحدون بقوة وراء مبدأ أن مؤسسة مجلس الشيوخ، ومكتب الرئاسة، والرئيس السابق ترامب نفسه كلهم يستحقون أن تكون الإجراءات عملية ووافية وعادلة تحترم حقوق الرئيس والوقائع الجادة، والمسائل القانونية والدستورية التي على المحك".



وقال السناتور، جون كورنين من تكساس في تصريح لوسائل إعلام إنه وزملاؤه الجمهوريون كانوا يناقشون الحاجة للسماح لترامب بالحصول على "الإجراءات القانونية المناسبة".



وكان عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب قد صوتوا إلى جانب الديمقراطيين في عزل الرئيس المنتهية ولايته في 14 يناير/ كانون الثاني.



وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يسيطرون الآن، بفارق ضئيل، على مجلس الشيوخ، إلا أنهم سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 17 من الجمهوريين من أجل إدانة ترامب، لأن التصويت يتطلب ثلثي الأصوات في المجلس.



وأشار عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى أنهم منفتحون على الإدانة، لكن معظمهم إما شكك في شرعية محاكمة رئيس بعد تركه لمنصبه، أو قال إن العملية ستكون مثيرة للانقسام أكثر من اللازم.



وتتمتع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالسلطة المطلقة فيما يتعلق بالتوقيت. ورفضت الرد على أسئلة الصحفيين يوم الخميس بشأن موعد تقديم التهمة، وكان شومر هو الذي أعلن عن خططها الجمعة.



وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي الخميس إن ترامب لا يستحق "عدم المعاقبة على تصرفاته الخاطئة" لمجرد أنه ترك منصبه.

أين ترامب الآن؟

غادر دونالد ترامب البيت الأبيض صباح الأربعاء وسافر على متن طائرة الرئاسة إلى نادي الغولف الخاص به في شاطئ النخيل بولاية فلوريدا.



مر موكبه بمئات من المهنئين قبل وصوله إلى مارالاغو، قبل دقائق من أداء بايدن اليمين الدستورية في العاصمة واشنطن قبل الظهر بقليل.



ومن المتوقع أن يعيش ترامب في المنتجع الذي يسميه "البيت الأبيض الشتوي"، على الرغم من مخاوف بعض الجيران بشأن زيادة حركة المرور وزيادة الإجراءات الأمنية.



ويخطط ترامب للحفاظ على علاقة قوية مع مساعديه السابقين في البيت الأبيض في فلوريدا.



وفقا لتقارير، يريد ترامب أن يجمع ملياري دولار لمكتبته الرئاسية، كما طرح فكرة تشكيل حزب سياسي جديد يسمى حزب الوطنيين.

من سيدافع عن ترامب؟

عيّن ترامب المحامي بوتش باورز المقيم في ساوث كارولينا لتمثيله في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وفقا للسيناتور ليندسي غراهام.



ووفقا لموقعه على الإنترنت، عمل باورز مستشارا خاصا لشؤون مسائل التصويت في وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.



كما عمل مستشارا لاثنين من حكام ولاية ساوث كارولينا السابقين ، نيكي هالي ومارك سانفورد.



المصدر: بي بي سي