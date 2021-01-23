محمد الفلاح - سر زر ترامب الأحمر.. رحل مع صاحبه

الجمعة 22 يناير 2021

على مدار الأربعة أعوام الماضية كان هناك زر أحمر كبير بمكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمكتب البيضاوي.



طبقا لشبكة "9 نيوز" الأسترالية، كان الزر، المثبت على صندوق خشبي كبير، موجودا إلى جانب هاتفين على مكتب الرئيس السابق.

وعندما يضغط ترامب على "الزر الأحمر"، يظهر كبير الخدم من غرفة أخرى، حاملًا معه علبة من "الكولا الدايت" على طبق فضي.

لكن في الساعات ما بين رحيل ترامب ووصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حدثت تغييرات جوهرية، ولم ينج "زر الدايت كولا" من العملية الانتقالية.

لاحظ هذا التغيير المعلق السياسي بصحيفة "التايمز" توم نيوتن، وكتب على "تويتر": "عندما أجريت أنا و(تيم شيبمان) حوارا مع دونالد ترامب عام 2019، أصبحنا مفتونين بما فعله الزر الأحمر الصغير."

وأضاف: "في الختام، ضغط ترامب عليه، وسرعان ما أحضر رئيس الخدم دايت كولا على طبق من فضة".

لكن تظهر صور بايدن أثناء توقيعه على الأوامر التنفيذية أن شيئا لم يتغير بمكتب الرئيس، باستثناء الزر.

لا يحتسي بايدن أو ترامب الكحول، ولكن خياراتهم في المشروبات مختلفة، فإلى جانب بايدن في الصورة يظهر فنجان قهوة أو شاي، بينما أفادت تقارير بأن ترامب استهلك ما يصل إلى 12 علبة من الدايت كولا في اليوم.

كانت تقارير قد أفادت بأنه بعد تولي بايدن المنصب الرئاسي، أجرى عدة تغييرات على البيت الأبيض.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من ألقى النظرة الأولى على الديكورات الداخلية للبيت البيضاوي الجديدة، وأفادت بأن لوحة فرانكلين وصخرة القمر الموضوعة على مقربة منها تشير إلى اهتمام بايدن بالعلوم.

وجرى استبدال لوحة الرئيس أندرو جاكسون بأخرى لبنجامين فرانكلين التي رسمها جوزيف دوبليسيس، كما وضع تمثال نصفي من البرونز لزعيم حقوق الإنسان سيزار تشافيز على الطاولة خلف مكتب بايدن.

كما وضع بايدن لوحة "أفينيو إن ذا رين" على يمين مكتبه، وكانت اللوحة التي تحمل عدة استعارات، معروضة أيضا بالبيت البيضاوي خلال إدارة دونالد ترامب ثم غيرها خلال فترة ولايته.