شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز 40 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة الوفيات الرسمية بمرض كوفيد19- في جنوب أفريقيا حاجز 40 ألف حالة، بعد حوالي 10 أشهر من رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض في البلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة، تسجل جنوب أفريقيا الآن نحو 4ر1 مليون إصابة مؤكدة، أي أكثر من ثلاثة أمثال الإصابات بأي دولة أفريقية أخرى.

ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أنها أجرت حوالي 9ر7 مليون اختبار للكشف عن الفيروس، وهو معدل أكبر من أي نظرائها في القارة السمراء.