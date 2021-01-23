المغرب يتسلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تسلم المغرب اليوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 ليصبح بذلك أول بلد أفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تحصين على مستوى البلاد.

ووصلت شحنة اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الهند التي بدأت هذا الأسبوع في تصدير اللقاح لدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

وتلقت الدول المتقدمة حتى الآن الأغلبية العظمى من الجرعات المنتجة من ثلاث لقاحات حظيت بموافقة واسعة النطاق منها لقاح أسترازينيكا.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس هذا الأسبوع عدم التكافؤ بين الدول الفقيرة والغنية في الوصول إلى اللقاحات بأنه "فشل أخلاقي كارثي".

وقالت الرباط إنها تقدمت بطلبات للحصول على 65 مليون جرعة منها 25 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا أبرمت بشأنها اتفاقيتين مع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وشركة آر-فارم الروسية بينما طلبت العدد المتبقي من شركة سينوفارم الصينية.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسجل المغرب حتى اليوم الجمعة 463706 حالات إصابة بكورونا منذ ظهور الجائحة منها 8076 وفاة و16329 حالة نشطة.

ورغم استلام مصر 50 ألف جرعة من حليفتها الإمارات في ديسمبر كانون الأول فلم يستلم أي بلد أفريقي إمدادات كافية قبل اليوم لبدء حملة تطعيم جماعية.

وبدأت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، في تصدير لقاح أسترازينيكا لدول مجاورة يوم الأربعاء.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن المعهد سيرسل شحنات من اللقاح إلى البرازيل اليوم الجمعة.

ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.