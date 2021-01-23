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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يتوقع أن يتسبب كورونا بوفاة أكثر من 600 ألف أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يتوقع أن يتسبب كورونا بوفاة أكثر من 600 ألف أمريكي
الجمعة 22 يناير 2021
الخليج 365
توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن: "العدد الآن 400 ألف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد".
وأضاف: "هناك عائلات جائعة"، قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطال ملايين الأمريكيين، وختم: "علينا أن نتحرك".