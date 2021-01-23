عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يتوقع أن يتسبب كورونا بوفاة أكثر من 600 ألف أمريكي

الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة.



وقال بايدن: "العدد الآن 400 ألف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد".

وأضاف: "هناك عائلات جائعة"، قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطال ملايين الأمريكيين، وختم: "علينا أن نتحرك".