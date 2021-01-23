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بايدن يتوقع أن يتسبب كورونا بوفاة أكثر من 600 ألف أمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يتوقع أن يتسبب كورونا بوفاة أكثر من 600 ألف أمريكي

الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

 

وقال بايدن: "العدد الآن 400 ألف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد".

 

وأضاف: "هناك عائلات جائعة"، قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطال ملايين الأمريكيين، وختم: "علينا أن نتحرك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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