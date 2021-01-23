شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: سلالة كورونا الجديدة ترتبط بمعدل وفيات أكبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إن أدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة أواخر العام الماضي قد ترتبط بمعدل وفيات أعلى.

وأضاف جونسون في إفادة صحفية: «علمنا اليوم أنه إضافة إلى أن السلالة الجديدة أسرع انتشاراً فإنه يبدو الآن أنها قد ترتبط بمعدل وفيات أكبر». وظهرت السلالة الجديدة لأول مرة في لندن وجنوب شرق انجلترا أواخر العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن كل الأدلة الحالية تظهر أن اللقاحين المتاحين ببريطانيا للوقاية من الفيروس لا يزالان يتمتعان بفعالية في الوقاية من السلالتين.

وكان المحرر السياسي لتلفزيون آي.تي.في البريطاني روبرت بيستون قال على تويتر الجمعة إن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في انجلترا الشهر الماضي قد تكون فتاكة بدرجة أكبر بناء على ما توصلت إليه إحدى المجموعات الاستشارية العلمية التابعة للحكومة، لكنه نبه إلى أن البيانات في هذا الصدد لا تزال محدودة.

وقال بيستون إن المجموعة الاستشارية التابعة للحكومة خلصت إلى أن السلالة «قد تكون أشد فتكاً بعض الشيء مقارنة بالسلالة الأساسية».

ونقل بيستون عن نيل فيرجسون البروفيسور في إمبريال كوليدج وعضو المجموعة قوله إن من المحتمل «أن السلالة الجديدة ببريطانيا تزيد خطر الموت لكن الشكوك لا تزال كبيرة». وحدد بيان بيستون زيادة في خطر الوفاة بالسلالة الجديدة بنسبة 1.3 لكنه أوضح أن فحوصاً بعينها فقط هي التي تحدد أي السلالات التقطها المريض.