شكرا لقرائتكم خبر عن قصر «مطلي بالذهب» للبيع بـ 2.88 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض قصر مطلي بالذهب من الداخل، مصمم وفق الهندسة المعمارية الباروكية والإمبراطورية في روسيا، للبيع مقابل 2.88 مليون دولار فقط.

ويعود السعر المنخفض للقصر الفخم الكائن في منطقة إيركوتسيك، لأن المشتري سيتعين عليه أن يتحمل العيش في منطقة تقل درجات حرارة فيها عن 50 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء.

من الداخل، تم تصميم الديكورات الداخلية من الجرانيت والرخام على طراز القصور، باستخدام عناصر من الطراز الباروكي والإمبراطوري، وطلي بالذهب، ويحتوي على ثريات ضخمة، وأرائك ملكية، وكراسي بذراعين، وسجاد مزخرف فاخر. ويتكون القصر الذي يقع على مساحة فدانين، وتبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع، من 5 غرف نوم، مع غرف تبديل ملابس، وحمامات خاصة، كما يحتوي على قبو، ومحطة كهرباء فرعية خاصة به. أما حدائق القصر فهي مصممة بعناية وتتميز بكونها «أنيقة للغاية ومجهزة جيداً»، مع مروج خضراء وبركة فيها أسماك، وشلال وثلاث شرفات، إضافة إلى ساونا بخار على الطراز الروسي للتدفئة في فصول الشتاء الباردة.