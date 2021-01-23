في العجلة الندامة

أكثر من 2.33 مليون شخص تلقوا اللقاح المعقودة عليه الآمال للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد، منهم عدد لا بأس به تلقى الجرعتين، فأصبحوا بمأمن من الفيروس؛ لما وفره لهم من أجسام مضادة، ستكون كفيلة في التعامل مع عوارض الفيروس، وتكوين مناعة، تكفل لمتلقيه مستقبلاً العيش بأمان، ودونما خوف من أن يكون أحد ضحاياه، فيما البعض الآخر يعد الأيام، وينتظر مرور الساعات، إلى حين أخذ الجرعة الثانية، وصولاً إلى تحقيق هدف الحملة الوطنية لتلقي اللقاح، التي تراهن على الوعي المجتمعي لتطعيم نصف سكان الدولة من اللائقين طبياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

الوصول إلى الهدف لن يكون صعباً، وإذا استمر الإقبال على ما هو عليه؛ فإننا بصدد أن نكون الدولة الأولى عالمياً في تلقي سكانها كافة اللقاح، خصوصاً بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك سلامته وفاعليته، وإذا أضفنا إلى ذلك التخوف من ارتفاع عدد المصابين منذ بداية العام، والذي لعب دوراً كبيراً في مسارعة المترددين أو المؤمنين بالشائعات إلى أخذه، فإننا سنضرب موعداً مع وداعه، ودق آخر مسمار في نعشه، قبل أن ينتصف العام.

هذه الحقائق، تصطدم بحائط ارتفاع مؤشر الإصابات الذي فاق ال3 آلاف خلال الأيام ال22 الماضية، ما نتج عنه إرهاق القطاع الصحي، الذي ما لبث أن تنفس الصعداء مع إغلاق المستشفيات الميدانية أبوابها، وإلمامه بخبايا كيفية علاج المصابين، إلا أنه مكتوب عليه أن يدفع فاتورة المستهترين الذين استغلوا رفع قيود الحركة عن مختلف الأنشطة، حتى بدأوا يصولون ويجولون، وكأن المعركة مع الفيروس قد وضعت أوزارها، لنسجل يومياً ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات.

دبي وجدت نفسها مضطرة مع الواقع الجديد، وتماشياً مع جهود الحكومة للمحافظة على أعلى درجات الصحة والسلامة المجتمعية، إلى تعليق الجراحات الاختيارية؛ لرفع الحمل عن الكادر الطبي، والسماح له بالتفرغ للتعامل مع المصابين، فضلاً عن تعليق جميع التصاريح الترفيهية للفنادق والمطاعم؛ بعد الارتفاع في عدد المخالفات، وهو ما يظهر جلياً في تحرير دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر من 200 مخالفة؛ لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وإغلاق 20 منشأة.

ما مضى من حربنا على الفيروس أكثر مما تبقى، والاستعجال في ممارسة الحياة من دون قيود وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ سيدخلنا في فصل جديد نحن بغنى عنه، وسيرجعنا خطوة إلى الوراء، تتطلب جهوداً جبارة لتجاوزها، وكما يقول المثل: «في العجلة الندامة وفي التأني السلامة»، وعليه فإننا جميعاً مطالبون بالتأني قبل نزع عباءة الالتزام.

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