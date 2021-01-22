مدرب إشبيلية يخرج عن صمته بخصوص عرض ويست هام لضم نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - خرج مدرب اشبيلية الاسباني عن صمته بعد الأخبار الأخيرة، التي تحدثت عن رغبة فريق ويست هامش في التعاقد مع هداف الفريق والمنتخب الوطني يوسف النصيري.

وعبر لوبيتيغي عن غضبه بخصوص المستجد، وهو ما رد عليه، وفق ما نشرته وساٸل اعلام بالجارة الشمالية للمغرب، قاٸلا “تتحدث عن أشياء ليست مضبوطة ولا حقيقية”.

ويواصل مسٶولو فريق ويست هامش الانجليزي مساعيهم الرامية الی الظفر بخدمات مهاجم اشبيلية الاسباني والمنتخب الوطني يوسف النصيري.

وكشفت وساٸل اعلام اسبانية، نقلا عن “دايلي ستار” البريطانية، أن مسٶولي ويست هام رفعوا القيمة المالية لمقترح التعاقد مع النصيري من 33 مليون الی 40 مليون أورو.

ودفع رفض مسٶولي فريق إشبيلية الاسباني عرضا بقيمة 33 مليون أورو تقدم به فريق ويست هامش الانجليزي لضم مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري، الی الرفع من قيمة العرض بهدف الحصول علی خدمات الدولي المغربي.