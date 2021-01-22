وزارة الصحة ترخص بشكل استعجالي للقاح “سينوفارم” الصيني ضد كورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة أنها رخصت بشكل استعجالي للقاح “سينوفارم” الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، اجتماع اللجنة يندرج في إطار استكمال تقييم الملف التقني للقاح “سينوفارم” الصيني الذي باشرته اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستنادا أيضا إلى المعطيات العلمية والتقنية التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية.

وأضاف البيان إنه “بعد دراسة وافتحاص مجموع المعطيات العلمية والتقنية التي اشتملت على عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه، ثم البيانات ما قبل السريرية وكذلك نتائج الدراسات السريرية، مع تبيان ثبات وعدم تغير خصائص اللقاح وفقا لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية بالإجماع إلى مطابقة لقاح “سينوفارم” الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة”.

وأكدت الوزارة أن اللقاح الصيني “استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة”، وهو الأمر الذي يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني من الحصول على “ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة صلاحيته 12 شهرا”.