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اتفاق بين “الصحة العالمية” و”فايزر” لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لمنصة “كوفاكس”

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك، اليوم الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد لمنصة “كوفاكس” لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر، ألبرت بورلا، خلال مؤتمر صحافي ، إن جرعات اللقاح الفعال بنسبة 95 في المائة ستباع “بسعر الكلفة” على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.

وأقيمت منصة “كوفاكس” في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد .

وأمام هذه المنصة أيضا خيار مع مصنع اللقاحات في الهند “سيروم انستيتيوت أوف إنديا” للحصول على مائة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا-أكسفورد.
يذكر أن جائحة كوفيد-19 خلفت أكثر من مليوني حالة وفاة في العالم منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في الصين في دجنبر 2019.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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