اتفاق بين “الصحة العالمية” و”فايزر” لتأمين 40 مليون جرعة لقاح لمنصة “كوفاكس”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك، اليوم الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة “كوفاكس” لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر، ألبرت بورلا، خلال مؤتمر صحافي ، إن جرعات اللقاح الفعال بنسبة 95 في المائة ستباع “بسعر الكلفة” على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.

وأقيمت منصة “كوفاكس” في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأمام هذه المنصة أيضا خيار مع مصنع اللقاحات في الهند “سيروم انستيتيوت أوف إنديا” للحصول على مائة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا-أكسفورد.

يذكر أن جائحة كوفيد-19 خلفت أكثر من مليوني حالة وفاة في العالم منذ رصد الفيروس للمرة الأولى في الصين في دجنبر 2019.