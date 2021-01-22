العراق يدعو المغرب إلى إعادة فتح سفارته في بغداد المغلقة منذ فبراير 2016

جدة - عبدالحي حسين - دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، نظيره المغربي إلى إعادة فتح سفارة الرباط في بغداد وتسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن “حسين اجتمع مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس”.

وأعرب حسين خلال الاجتماع، “عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميِزة بين البلدين، التي تستند إلى أبعاد سياسية واقتصادية وثقافـية وتاريخية”.

وأكد “رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، والتنسيق معه حول القضايا المشتركة في المنظمات الدولية”.

وطلب وزير الخارجية من الجانب المغربي، حسب البيان، تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى المغرب، وإعادة فتح سفارة مملكة المغرب في بغداد”.

وفي فبراير 2016، أعلن المغرب إغلاق سفارته في بغداد ونقل مهامها إلى الأردن؛ بسبب تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على ثلث مساحة العراق صيف 2014.