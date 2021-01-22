بلجيكا تحظر السفر خارج البلاد حتى مارس المقبل.. للحد من انتشار “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - أمام تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية وبطء حملات التلقيح، قررت بلجيكا منع السفر على مواطنيها إلى الخارج حتى فاتح مارس بما في ذلك الرحلات داخل أوروبا.

وقالت الحكومة البلجيكية بعد اجتماع اللجنة الاستشارية، إن بلجيكا “تحظر السفر غير الضروري إلى الخارج، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، طوال شهر فبراير بأكمله حتى 1 مارس”.

واقترحت بلجيكا أمس الخميس، منعا مؤقتا للسفر بين دول الاتحاد خشية ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب موعد عطلة الشتاء في فبراير المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي فيلمس، في تصريحات إعلامية، “رغم أن القيود على الحدود تبقى صلاحية وطنية، لكن وجود مقاربة أوروبية مشتركة سيمثل رصيدا إضافيا”.

وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبّية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت أمس الخميس، أنه يجب عدم تشجيع “السفر غير الضروري” بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة “مواصلة عمل السوق الموحدة” والسماح بالانتقال “السلس للعمال الأساسيين والبضائع عبر حدود” دول الاتحاد.

ودقت رئيسة المفوّضية الأوروبية ناقوس الخطر خلال القمة، حيال “الوضع الصحي الخطير للغاية” الذي تسبّب به كوفيد-19 في كلّ أوروبا.

وعبرت فون دير لاين عن قلقها حيال “النسخ المتحورة المختلفة” لفيروس كورونا، مقترحة تعريفا جديدا أكثر دقة لمناطق الخطر من وجهة نظر صحية، مع وضع فئة جديدة “بالأحمر الداكن” في دول الاتحاد. وبالتالي قد يطلب من المسافرين الآتين من تلك المناطق المصنفة في خانة “الأحمر الداكن” الخضوع لاختبار ما قبل المغادرة والحجر الذاتي عند الوصول.

أمّا في ما يتعلّق بالدول غير الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّي، فقالت فون دير لاين “سنقترح تدابير أمنية إضافية للسفر الضروري إلى أوروبا، على سبيل المثال من خلال طلب إجراء اختبار قبل المغادرة”.